الإمارات العالمية للألمنيوم و«تشاينالكو» الصينية تطوران مصفاة ألومينا في غينيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الألمنيوم الصينية (تشاينالكو) اتفاقية تعزز التعاون على تطوير مصفاة ألومينا في جمهورية غينيا.

حضر حفل التوقيع معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي، وزﻳﺮ اﻠﺘﺠﺎرة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولينج جي، نائب الوزير والممثل التجاري الدولي المساعد لوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية وتشانغ يوجينج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، ووقّع الاتفاقية عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، ودونغ جيان شيونغ، نائب المدير العام رئيس شركة الألمنيوم الصينية «تشاينالكو» في منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني ببكين.

وتسهم الاتفاقية في دعم جهود الشركتين لتطوير المشروع عبر الاستثمار المشترك.

وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن شركة تعدين البوكسيت ومرافق التصدير التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتقع في جمهورية غينيا.

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