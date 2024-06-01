"ضمان" تكشف عن تحديثات على «وثيقة التأمين الصحي الأساسية»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، عن تحديثات على «وثيقة التأمين الصحي الأساسية»، في إطار الإجراءات التنظيمية الصادرة من دائرة الصحة – أبوظبي، والتي ستدخل حيِّز التنفيذ بدءاً من 1 يوليو 2024، بهدف ضمان استمرار وصول جميع أفراد المجتمع إلى خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة، وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع الصحي في الإمارة، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وتدعم الإجراءات التنظيمية الجديدة المزايا الرئيسية التي يحظى بها حاملو «وثيقة التأمين الصحي الأساسية»، حيث تستمرُّ التغطية التأمينية التي تبلغ 250,000 درهم، وتشمل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والطوارئ التي تقدِّمها شبكة شاملة تضمُّ أكثر من 1,250 منشأة صحية منتشرة في أبوظبي والعين والظفرة، وكذلك الخدمات المتخصِّصة التي تقدِّمها مراكز التميُّز في الإمارة، وهي مركز جراحة القلب والسكتة الدماغية للبالغين في كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز السكتة الدماغية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومركز جراحة القلب للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وغيرها.

وتستمر التغطية التأمينية لحاملي الوثيقة، في تغطية خدمات العلاج الطبيعي والإسعاف والطوارئ والولادة وغيرها، وتتميَّز بخدمات تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتقديمها مزايا شاملة، وتُطبَّق معايير الجودة ذاتها على مختلف الوثائق التأمينية، بما فيها وثيقة التأمين الصحي الأساسية.

وتتضمَّن الإجراءات التنظيمية الجديدة تحديثات على قيم التحمُّل لدى حاملي وثيقة التأمين الصحي الأساسية للخدمات التشخيصية، وخدمات الأقسام الداخلية، وعلاج اليوم الواحد. وأوضحت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان أن التحديثات تتضمن نسبة تحمل لحاملي وثيقة التأمين الصحي الأساسية تبلغ 20% عن قيمة الخدمات التشخيصية، ويشمل ذلك المختبر والأشعة وبحد أقصى 50 درهماً لكل زيارة، وكذلك قيمة تحمل 200 درهم عن كل إدخال للأقسام الداخلية، وعلاج اليوم الواحد وبحد أقصى يبلغ 500 درهم للمؤمن عليه سنوياً.

وسيحصل حاملو وثيقة التأمين الصحي الأساسية على تغطية أدوية بقيمة 1,500 درهم تشمل نسبة التحمل ذاتها البالغة 30%. وعدّلت قيمة قسط التأمين للعمالة المنزلية المساعدة لدى المواطنين لتصبح 750 درهم سنوياً عن كل مكفول ممن هم بعمر أقل من 60 سنة، وكذلك أجري تعديل على تكلفة وثيقة التأمين الصحي الأساسية لجميع الفئات الأخرى وفق الفئة العمرية

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