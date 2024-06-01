اختتام فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" غداً الأحد

المصدر: دبي- البيان

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يحظى سكان دبي وزوارها بفرصة أخيرة لشراء المنتجات التي تحمل علاماتهم التجارية المفضلة بأسعار لا تصدق، وذلك في إطار فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تنتهي يوم غد الموافق 2 يونيو. ولا يزال هناك متسع من الوقت أمام المتسوقين للاستمتاع بتخفيضات هائلة تصل إلى 90 % تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية و2000 متجر مشارك في الفعالية.

وتعد فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الوقت المثالي للقيام بجولة تسوق رائعة قبل انطلاق فصل الصيف. ويمكن لجميع المتسوقين الاستمتاع بمجموعة من العروض الترويجية المذهلة على تشكيلة واسعة من المنتجات حتى يوم 2 يونيو، بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والساعات وغيرها الكثير. كما تقدم مجموعة من برامج الولاء الكثير من المكافآت الإضافية للمتسوقين.

وتقدم مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية مجموعة من العروض الترويجية الهائلة حتى يوم 2 يونيو، بما في ذلك باث اند بودي، وبيتر لايف، وكونفيرس، وكوتون أون، وإيروس، وغاليري لافاييت، وجيكي، وهوم سنتر، وهامليز، وكرت كيجر، وإل سي واي كيكي، وليفل شوز، وماكس، ومذركير، ونوتيكا، وبارفوا، وشيسيدو جينزا، وسواتش، وذا فيس شوب، وتومز، وشاومي، وغيرها الكثير.

وتشمل مراكز ووجهات التسوق المشاركة في الفعالية ممشى الخوانيج، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك، وسوق التنين، ودبي فستيفال سيتي مول ،وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، ونخيل مول، ومركز الواحة، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وذا أوتلت فيليدج، ووافي سيتي وغيرها الكثير.

ولتحقيق المزيد من التوفير، سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" على استرداد نقدي بنسبة 10 %على بطاقة هدايا فستيفال سيتي مول، في ما سيحصل أعضاء برنامج المكافآت "بلو" على استرداد نقدي بقيمة 12.5 %.

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