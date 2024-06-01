أجندة حافلة بمركز دبي التجاري العالمي في يونيو

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مجموعة متنوعة من الفعاليات ضمن أجندة فعالياته لشهر يونيو الجاري والتي يُتوقع أن تستقطب أعداداً كبيرة من العارضين والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتشمل الأجندة عدداً من المعارض والمؤتمرات التي تسهم في تعزيز التواصل والتفاعل وتبادل الأفكار بين الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، وتقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة لتطوير الأعمال، إضافة إلى العديد من الفعاليات المجتمعية المميزة طوال فصل الصيف.

معرض إندكس للتصميم الداخلي والأثاث (4 – 6 يونيو): رسّخ معرض إندكس مكانته على مدار الأعوام الثلاثين الماضية كمنصة رائدة تتيح لرواد القطاع من جميع أنحاء العالم الوصول إلى سوق التجهيزات والتصميم الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك فيه أكثر من 400 جهة عارضة. فيما يستضيف المؤتمر المصاحب أكثر من 110 متحدثين متخصصين في قطاع التصميم الداخلي.

معرض الفنادق (4 – 6 يونيو): شكّل معرض الفنادق منصة التواصل الأبرز للجهات المعنية في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى 20 عاماً. ويستقطب المعرض مجموعة كبيرة من مالكي الفنادق، والمدراء العامين، والمطورين والمتخصصين في قطاع الضيافة، ويضم ورش عمل وعروضاً تفاعلية والكثير من الفعاليات والمؤتمرات. وتضم دورة هذا العام 125 متحدثاً متخصصين في مجالات القيادة، والمأكولات والمشروبات، والتكنولوجيا، والتدبير المنزلي.

المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية (12 – 14 يونيو): تستضيف دبي هذا العام أكبر فعالية مخصصة للشركات في قطاع التدخين الإلكتروني في جميع أنحاء العالم. ويسلط المعرض الضوء على أحدث الابتكارات والتوجهات في قطاع السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكترونية، بما فيها المنتجات والتقنيات والخدمات المتنوعة. وسيتضمن المعرض مؤتمراً يضم ندوات وجلسات حوارية تتناول توجهات هذا القطاع واللوائح التنظيمية وتطوير المنتجات واستراتيجيات التسويق.

معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية (12 – 14 يونيو): يعتبر المعرض منصةً عالمية تعزز التواصل بين عشاق التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. ويستعرض المعرض بخبرته الممتدة لأكثر من 20 عاماً، أحدث الابتكارات في مجال الإلكترونيات المنزلية، وأدوات المطبخ، وأدوات التجميل الشخصية، وأنظمة الصوت، وتكنولوجيا السيارات، والمعدات الخارجية، وحلول الطاقة.

تشيانا هوم لايف (12 – 15 يونيو): يمثل تشيانا هوم لايف، بدورته الخامسة عشرة، أضخم معرض تجاري في دبي لشركات التصنيع الصينية. ويوفر المعرض فرصة التواصل مع أكثر من 3000 شركة تصنيع صينية معتمدة. كما يعرض نحو 100 ألف منتج، تتضمن مواد البناء والمنسوجات والإلكترونيات والأثاث والآلات. وتتوفر في المعرض خدمات ترجمة مجانية واجتماعات كبار الشخصيات.

عالم مدهش 2024 (21 يونيو – 18 أغسطس): منذ إطلاقه في عام 2000، حرص عالم مدهش على توفير أجواء ترفيهية للأطفال والعائلات طوال أشهر الصيف من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية مثل الألعاب والأنشطة المسلّية والعروض اليومية وورش العمل التعليمية. وستواصل شخصيتا مدهش ودانة هذا العام إبهار الزوار بأنشطة صيفية ممتعة ومناسبة لجميع الأعمار، في مركز دبي التجاري العالمي اعتباراً من 21 يونيو.

عالم دبي للرياضة (22 يونيو – 8 سبتمبر): يعد عالم دبي للرياضة أكبر وجهة رياضية صيفية داخلية في دبي، حيث يضم 11 فعالية، منها كرة القدم والكريكيت وكرة السلة وكرة الريشة والبادل وكرة البيكل وغيرها، على أكثر من 40 ملعباً وساحة. وستقام الدورة الرابعة عشرة من عالم دبي للرياضة في قاعات زعبيل 2 - 6 وتغطي مساحة تزيد عن 26.500 متر مربع.

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