ابتكارات المصممات الإماراتيات تتألق بـ«جواهر الإمارات»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد النسخة الخامسة من معرض جواهر الإمارات الذي تتواصل فعالياته حتى الغد بمركز إكسبو الشارقة تألق عدد من المصممات الإماراتيات اللواتي قدمن تشكيلات متنوعة من ابتكاراتهن في تصميم الذهب والمجوهرات، وذلك تحت مظلة «منصة صاغة الإمارات».

وتألقت أصغر مصممة إماراتية مشاركة في المعرض وهي ميرة المهيري (11 سنة) التي صممت مجموعة قطع تراثية، بينها مرتعشة، وحزام، وأطواق تميزت بالابتكار يكشف عن موهبة مبدعة، وأشارت والدتها التي ترافقها بمشاركتها إلى أن الدافع الذي يحرك ابنتها للابتكار هو رغبتها في أن تصنع لنفسها تصاميم خاصة من الذهب واللؤلؤ غير مسبوقة بمتاجر الذهب، بحيث يمكن إنتاجها وطرحها بالسوق.

وبدأت ميرة بتصميم الإكسسوارات في سن السابعة، حيث عملت في البداية في المدرسة، ثم انتقلت إلى المشاركة في المهرجانات.

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