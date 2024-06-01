نسب إشغال تاريخية للفنادق خلال الربع الأول بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – وام

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حققت فنادق إمارة أم القيوين خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى نسبة إشغال في تاريخها وصلت إلى 66.55%، في دلالة على نجاح جهود الارتقاء بأداء القطاع السياحي في الإمارة وتعزيز مساهمته في اقتصادها المحلي.

وكشف هيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، عن ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء في المنشآت الفندقية خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال آل علي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن خطط وحملات الترويج السياحي للإمارة التي نفذتها الدائرة تزامناً مع إطلاقها عدداً من المشاريع السياحية المتنوعة أسهمت بشكل كبير في زيادة أعداد زوار الوجهات السياحية في أم القيوين.

وأشار إلى الأداء الاستثنائي الذي حققه القطاع الفندقي في إمارة أم القيوين خلال عام 2023 مستفيداً من النمو الكبير الذي سجله قطاع السياحة والضيافة في الإمارة خلال السنوات الماضية، نتيجة لتطوير مشاريع سياحية جديدة وتوفير المقومات التي تضمن تجربة متكاملة للزائر.

وأكد أن الدائرة ستواصل العمل على تعزيز مكانة أم القيوين ضمن المشهد السياحي كوجهة بارزة في دولة الإمارات، وذلك من خلال تنويع الوجهات السياحية والفعاليات الترفيهية بما يلبي مختلف أذواق الزوار.

وأكد حرص الدائرة على تعزيز العمل المشترك مع الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بالمقومات وتقديم تجارب استثنائية قادرة على جذب المزيد من الزوار.

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