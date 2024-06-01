ازدهار قطاع الإيجارات قصيرة الأمد بدبي يعزز فرص الربح لأصحاب العقارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد سعيد الزبيدي المدير التنفيذي لشركة «لايك هوم هوليداي هوم» أنه مع استمرار تطور مدينة دبي لتصبح معروفة كمركز استقطاب عالمي على جميع الصعد، فإن قطاع العقارات يبقى فيها النقطة المحورية للنمو الديناميكي وكذلك لفرص الاستثمار المتزايدة، خصوصاً في مجال الإيجارات قصيرة الأمد.

وأوضح أنه في عام 2024 وحده، شهدت دبي طفرة ملحوظة في هذا القطاع، حيث ارتفع عدد العقارات المسجلة ضمن قوائم «إير إن بي» إلى 25.000 و30.000.

هذا الارتفاع ليس مجرد طفرة مؤقتة، بل هو مؤشر قوي على استمرار الطلب على الإيجارات قصيرة الأمد في المدينة ومدى أهميتها وجدوى استعمالها.

وقال إنه منذ أن تم إنشاء الإطار التنظيمي الخاص بدائرة السياحة والتسويق التجاري في عام 2016، وفرت دبي بيئة مستقرة ومنظمة بشكل جيد لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مالكي العقارات الوافدين، وذلك للاستفادة من الإيجارات قصيرة الأمد.

ويضمن هذا الأساس التنظيمي أن يكون الاستثمار في منازل العطلات في دبي مربحاً وآمناً، مما يوفر مساراً واضحاً للراغبين في الاستثمار في سوق العقارات النابض بالحياة ضمن مدينة دبي.

وفي ظل الجاذبية الكبيرة لقطاع الإيجارات قصيرة الأمد في دبي فقد تحولت هذه المدينة إلى علامة مميزة في جميع أنحاء العالم بسبب أعاجيبها المعمارية مثل برج خليفة، ومراكز التسوق المترامية الأطراف مثل دبي مول، وشواطئها الرملية البكر.

هذه المعالم السياحية تجعل من دبي وجهة معروفة بشكل دائم للسياح الدوليين، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على أماكن الإقامة المؤقتة.

ولفت إلى أننا نشهد أكثر فأكثر تحويل العقارات الجديدة إلى إيجارات قصيرة الأمد بعد الشراء مباشرة، حيث يتم اعتماد هذا النهج من قبل المستثمرين الذين يدركون فوائد وأرباح التأجير الفوري. وعلاوة على ذلك، يختار العديد من مالكي العقارات البيع للمستثمرين الذين يواصلون الاستفادة من هذه العقارات كإيجارات قصيرة الأمد، مما يسلط الضوء على جاذبية هذه الاستراتيجية الاستثمارية.

وقال: لقد لاحظنا في شركة «لايك هوم هوليداي هوم» أن الاستثمار في منازل العطلات في دبي يوفر عوائد استثنائية مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى مثل نيويورك أو لندن. هذا المزيج الفريد من الطلب المرتفع والعوائد القوية والتنظيم الفعال هو ما يجعل دبي الموقع الأمثل للاستثمار في بيوت العطلات.

وبالنسبة لأي شخص يفكر في دخول السوق، فقد حان الوقت الآن، حيث يظهر التوسع المستمر في قطاع الإيجارات قصيرة الأمد قوة وقدرات القطاع العقاري في دبي، وهذا ما يقدم الوعود الموثوقة بعوائد كبيرة على الاستثمار لأولئك المستعدين للدخول في هذا السوق النابض بالحياة والمربح.

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