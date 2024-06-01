157 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية منذ بداية 2024

المصدر: دبي- محمد عباس

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اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 157 مليار درهم، أول 5 أشهر من 2024 منها 115 مليار درهم في سوق أبوظبي، و41.84 ملياراً في سوق دبي، بعد تداول 48.7 مليار سهم عبر تنفيذ 2.6 مليون صفقة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي جاذباً 8.4 مليارات درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 4.8 مليارات درهم. وفي سوق أبوظبي، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي جاذباً 21.7 مليار درهم.

وأظهر رصد «البيان»، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 2.02 % منذ بداية العام، لينخفض من 4059.8 نقطة نهاية ديسمبر الماضي إلى 3977.93 نقطة في آخر جلسات مايو. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 1.5 مليار درهم خلال 5 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 14.9 مليار درهم مقابل 13.4 ملياراً مبيعات.

وعلى مستوى الأداء الشهري، اجتذبت الأسواق 38.06 مليار درهم سيولة خلال مايو منها 28.9 مليار درهم في أبوظبي، و9.2 مليارات درهم في دبي. وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفعت الأسهم المحلية أمس، وصعد سوق دبي 0.17 % إلى 3977.93 نقطة، في حين صعد سوق أبوظبي 1.26 % إلى 8862.58 نقطة.

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