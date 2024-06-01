20 فلساً انخفاض البنزين و19 للديزل في يونيو

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض البنزين والديزل خلال يونيو الجاري بمقدار 20 فلساً للبنزين، بينما تراجع الديزل فلساً لكل لتر، بنسبة نزول تتراوح بين 6 % و6.35 % مقارنة بأسعار شهر مايو.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة ليبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بـ20 فلساً من 3.34 دراهم في مايو 2024 إلى 3.14 دراهم في يونيو، وبنزول 6 %، كما تراجع سعر لتر البنزين خصوصي «95» 20 فلساً من 3.22 دراهم في مايو إلى 3.02 دراهم في يونيو، بنسبة نزول 6.2 %.

وتراجع سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» 20 فلساً من 3.15 دراهم في مايو إلى 2.95 في يونيو بانخفاض 6.35 %، بينما تراجع سعر لتر الديزل 6.2 %، بمقدار 19 فلساً، ونزل من 3.07 دراهم في مايو إلى 2.88 درهم في يونيو.

وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 للشهر الثالث على التوالي، بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً في البنزين، و19 فلساً للديزل لكل لتر مقارنة بأسعار ديسمبر 2023.

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