186.8 ملياراً مبيعات عقارات دبي أول 5 أشهر بنمو 25 %

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت مبيعات عقارات دبي نمواً قياسياً بنحو 25.3 % أول 5 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من 2023.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات يناير - مايو، تعتبر أفضل بداية لأول 5 أشهر في تاريخ عقارات دبي، كما تشكل نحو 46 % من قيمة المبيعات المسجلة في 2023 والبالغة 401 مليار درهم.

وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي، أول 5 أشهر نحو 282.39 مليار درهم، عبر 83590 صفقة متجاوزة القيمة المسجلة في الفترة نفسها من 2023 عند 212.5 مليار درهم بنمو 32.8 %، وتوزعت التصرفات منذ بداية 2024 على مبيعات بقيمة 186.87 مليار درهم نتجت عن 65.886 صفقة، و78.6 مليار درهم رهون عبر 13.135 صفقة، و16.92 مليار درهم هبات نتجت عن 3.243 صفقة.

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 10.7 مليارات درهم نتجت عن 4573 صفقة، تليها قرية جميرا الدائرية عبر 7227 صفقة بقيمة 8.1 مليارات درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا عبر 712 صفقة بقيمة 7.7 مليارات درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 1833 صفقة بقيمة 7.3 مليارات درهم، تليها زعبيل الأولى عبر 1660 صفقة بـ 5.3 مليارات درهم.

وقفزت مبيعات السوق العقارية 35 % خلال مايو 2024 على أساس سنوي، إلى 45.79 مليار درهم مع 17.528 ألف صفقة، وهي أعلى قيمة مبيعات لشهر مايو على الإطلاق والأعلى في تاريخ السوق، مقابل 33.9 ملياراً عبر 11719 صفقة في الشهر نفسه من العام الماضي، وبذلك يحطم مايو المنصرم الرقم القياسي السابق لشهر واحد والمسجل في نوفمبر الماضي بقيمة 42 مليار درهم.

وتصدرت الخليج التجاري مبايعات المناطق خلال مايو مسجلةً 3.3 مليارات درهم عبر 1092 صفقة، تليها منطقة رأس الخور الصناعية الأولى بقيمة 2.5 مليار درهم عبر 1192 صفقة، ثم وادي الصفا 5 بقيمة 1.8 مليار درهم عبر 456 صفقة، تليها قرية جميرا الدائرية بـ 1.7 مليار درهم عبر 1613 صفقة، ثم دبي هيلز بمبيعات 1.7 مليار درهم عبر 742 صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز