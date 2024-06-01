تجارب حصرية ضمن «التخفيضات الكبرى» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بعروض حصرية وخصومات وتجارب استثنائية وتنزيلات تصل إلى 90% على باقة واسعة من السلع والمنتجات والهدايا ومنتجات تحمل أشهر العلامات التجارية من خلال أكثر من 2000 متجر مشارك و500 علامة تجارية رائدة.

وشهدت الأسواق والمراكز التجارية في دبي حالة من النشاط الملحوظ أمس منذ الصباح الباكر مع تدفق المتسوقين من داخل دبي وزوار الإمارة، حيث استقطبت العروض الترويجية والتنزيلات الاستثنائية الجمهور وسط أجواء عائلية وترفيهية مميزة.

شملت التنزيلات باقة واسعة من المنتجات، تشمل الأزياء والهدايا والملابس والأحذية التقليدية والرياضية ومستحضرات التجميل، كما شملت التنزيلات الإلكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

وتهدي الفعالية عشاق التسوق في أنحاء المدينة فرصة شراء السلع والملابس المفضلة أو الحصول على الهدايا المثالية لأحبائهم أو البدء بالتسوق لشراء مستلزمات عيد الأضحى.

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