4.3 مليارات درهم قيمة 324 صفقة كبيرة منفذة في سوقي دبي وأبوظبي خلال مايو

المصدر: وام

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شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 324 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 4.3 مليارات درهم على عدد 1.9 مليار سهم خلال شهر مايو الجاري.

وتوزعت الصفقات بواقع 197 صفقة على سوق أبوظبي للأوراق المالية شملت عدد 895 مليون سهم بقيمة 3.477 مليارات درهم، ونحو 127 صفقة في سوق دبي المالي على عدد 1.01 مليار سهم بقيمة 894.4 مليون درهم.

وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 196 صفقة على أسهم "أدنوك للحفر" لعدد 880 مليون سهم بقيمة 3.43 مليارات درهم، إضافة إلى صفقة واحدة على "أدنوك للغاز" لعدد 15 مليون سهم بقيمة 45.75 مليون درهم.

وفى سوق دبي المالي، تم تنفيذ 110 صفقات كبيرة على أسهم "دريك آند سكل" لعدد 512.7 مليون سهم بقيمة 128.2 مليون درهم، و11 صفقة على أسهم "بي اتش أم كابيتال" لعدد 179 مليون سهم بقيمة 577.9 مليون درهم.

كذلك شهد سوق دبي، تنفيذ 3 صفقات على الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" لعدد 291.1 مليون سهم بقيمة 113.1 مليون درهم، وصفقة على "الخليج للملاحة" لنحو 4.9 ملايين سهم بقيمة 35.8 مليون درهم، وصفقة على "الرمز كوربوريشن" لنحو 16.1 مليون سهم بقيمة 24.1 مليون درهم، وصفقة على "المال كابيتال ريت" لنحو 13.3 مليون سهم بقيمة تخطت 15 مليون درهم.

والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

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