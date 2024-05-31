38 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال تداولات مايو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 38 مليار درهم خلال تداولات شهر مايو الجاري، مع تصدري سهمي "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً.

ووفق بيانات الأسواق، توزعت السيولة بواقع 28.9 مليار درهم في سوق أبوظبي و9.2 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 13 مليار سهم، عبر تنفيذ 672 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.36 تريليونات درهم، بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.69 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و671.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتصدر "العالمية القابضة" قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي مستقطباً نحو 4.65 مليارات درهم، تلاه "أدنوك للحفر" جاذباً 4.5 مليارات درهم، ثم "ألفا ظبي" بسيولة بنحو 1.9 مليار درهم.

وفي سوق دبي، استحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بقيمة 1.9 مليار درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 931 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" بسيولة 656.4 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز