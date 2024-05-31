تعزيز التعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق والعقود الآجلة بهونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ جلسة حوارية في دبي، في خطوةٍ تؤكد الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجانبين، ومكانة هونغ كونغ مركزاً رئيساً ووجهة جاذبة للمستثمرين. وجاءت الجلسة في أعقاب الزيارة التي نظمتها السلطة إلى هونغ كونغ، والتي أظهرت جاذبية مركز دبي المالي العالمي للشركات من هونغ كونغ.

وشهدت الجلسة حضور إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وشارلوت روبينز، المدير العام للسياسات والشؤون القانونية، وبراد دوجلاس، مدير ورئيس إدارة الأسواق والاستراتيجيات والأخطار، كما حضر من جانب الهيئة كل من جوليا ليونج، الرئيس التنفيذي، وكريستينا تشوي، المديرة التنفيذية للمنتجات الاستثمارية، وعدد من الموظفين.

وناقش الجانبان في الجلسة الحوارية سبل تعزيز التعاون المالي بين هونغ كونغ ومركز دبي المالي العالمي، فتحدثت تشوي عن مشهد سوق هونغ كونغ والمتطلبات التنظيمية، وأعقب ذلك نقاشات مشتركة في التطورات التنظيمية في كلا المنطقتين وغيرها، كما طرح المشاركون أسئلةً عن الفرص الاستثمارية التي توفرها هونغ كونغ.

وشهدت الجلسة حضور العديد من مديري الأصول ومديري الصناديق والموزعين، فضلاً عن ممثلين من الهيئات التجارية في مركز دبي المالي العالمي، ومن بينهم أكثر من 15 مشاركاً من القطاع، وسلطت الجلسة الضوء على الفرص المتاحة لمديري الأصول في مركز دبي المالي العالمي في ما يخص توزيع الصناديق في هونغ كونغ.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: هذه الزيارة ضمن التوجهات المرتبطة بالممر الاقتصادي بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، ونتطلع إلى فرص التعاون بين مركز دبي المالي العالمي وهونغ كونغ ولا سيما في قطاع إدارة الأصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز