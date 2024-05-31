إطلاق مركز للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «وورلد وايد تكنولوجي» (WWT) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إن إكس تي جلوبال» (NXT Global)، لتأسيس وتقديم أول مركز متكامل للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

وسيسهم هذا المركز في تعزيز ريادة الدولة كمُصدّر افتراضي ومادي لأحدث تقنيات البنى التحتية الجاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ستنطلق من أبوظبي لتصل إلى أنحاء العالم كافة. وسيتم اعتماد هذا التعاون الاستراتيجي في المنطقة تحت مسمى «وورلد وايد تكنولوجي إن إكس تي جلوبال.

تم اختيار مصدر، المدينة الأكثر استدامة في العالم والمنطقة المحورية للتكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، لتكون وجهة لإنشاء المركز والمختبر المتكامل للذكاء الاصطناعي الجديد، وسيركز هذا المركز الأول من نوعه على الاستدامة، وسيعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات الإماراتية الحالية في هذا المجال، بهدف تحقيق الريادة التكنولوجية الشاملة ودعم الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل، حيث تم إنشاء هذا المركز والمختبر المتكامل للذكاء الاصطناعي بما يتماشى كلياً مع رؤية مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الذي تم إنشاؤه مؤخراً.

ستنضم «وورلد وايد تكنولوجي إن إكس تي جلوبال» إلى المنظومة العالمية من المستودعات والمرافق المتكاملة الخاصة بشركة وورلد وايد تكنولوجي، التي تبلغ مساحتها أكثر من 4 ملايين قدم مربعة موزعة على عدة قارات، حيث تقدم الشركة خدمات البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي لـ80 شركة من قائمة «فورتشن 100»، كما توفر حلولاً متطورة لكبرى شركات صناعة المعدات الأصلية الأمريكية، مثل «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إتش بي إي» و«إنتل» و«سيسكو» و«ديل»، وغيرها.

وسيتمحور دور وورلد وايد تكنولوجي إن إكس تي جلوبال في مدينة مصدر حول تصميم وبناء ودمج وتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة والمتطورة من الألف إلى الياء، حيث ستجمع خبراتها المتراكمة من العمل مع كبرى الشركات الأمريكية والمتخصصة في تصنيع المعدات والأدوات الرائدة عالمياً في مجالات مختلفة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، كما سيسهم المركز في تسريع وتيرة اعتماد وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 75% مع تخفيض تكاليف التطوير بنسبة تصل إلى 50%، وهذا بدوره سيعزز من ريادة دولة الإمارات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وقال ناصر أحمد خليفة أحمد السويدي، رئيس شركة إن إكس تي جلوبال: «يسعدنا إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي المتكامل في مدينة مصدر في إمارة أبوظبي، الذي نهدف من خلاله إلى دعم رؤية الإمارات لتصبح رائدة عالمية ومصدرة للذكاء الاصطناعي من خلال توفير البنية التحتية والخبرات والحلول المبتكرة اللازمة لإحداث تقدم كبير في هذا المجال».

وقال عمر مير، عضو في مجلس الإدارة التنفيذي بشركة «وورلد وايد تكنولوجي» ورئيسها والمدير الإداري الدولي: «نحن على ثقة تامة بأن شراكتنا مع إن إكس تي جلوبال سترتقي بطموحات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أبوظبي والإمارات، ونفخر بأن نكون جزءاً من عملية تغيير العالم والإسهام في تحقيق التميز في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر: «اختيار وورلد وايد تكنولوجي وإن إكس تي لمدينة مصدر موقعاً لمشروعهما المبتكر هو خطوة تؤكد حقيقة أننا نمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق مهمتنا في تعزيز النظم البيئية التعاونية التي تدفع الابتكار وتدعم نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في الإمارات».

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