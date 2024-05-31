الأسهم المحلية تربح 24 مليار درهم وسوق أبوظبي لأعلى مستوياته في 5 أشهر

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 24 مليار درهم لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، فيما نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحقيق أكبر وتيرة صعود يومية منذ 5 أشهر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.34 تريليونات درهم في الجلسة السابقة إلى 3.36 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.69 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و671.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 23.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و787.1 مليون درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.78 مليار درهم موزعة بواقع 2.14 مليار درهم في سوق أبوظبي و641.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 748.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 34.8 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 1.26% عند 8862.58 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.17% أو ما يعادل 6.9 نقاط ليغلق عند 3977.93 نقطة.

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