تنظيم الاتصالات: 37% تراجعاً في شكاوى الاتصالات بالإمارات خلال 5 أشهر

المصدر: ابوظبي ــ سامح الليثي

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تراجع إجمالي شكاوى مشتركي خدمات قطاع الاتصالات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 بمعدل قياسي قارب 37% مقارنة بإجمالي الشكاوى بنفس الفترة من العام الماضي لتتقلص من قرابة 10.3 آلاف شكوى نهاية مايو 2023 إلى ما يتجاوز 6500 شكوى حتى مايو العام الجاري.

وأوضحت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات اليوم فيما يعرف باسم "قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة" بأن معدل إغلاق الشكاوى بلغ 97% عن الشهور الخمسة من العام الجاري مقابل 100% عن الشكاوى المسجلة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتضع الهيئة معايير ومعدلات زمنية بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات لتسريع فترات الاستجابة والمعالجة لشكاوى العملاء بشكل فوري ما يقلص فترات الاستجابة بما يعزز معدلات الرضا لدى المستهلكين، وأظهرت البيانات أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين ارتفع إلى متوسط 87% عن اجمالي الشهور الخمسة مقابل معدل تراوح بين 68 و74% عن نفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل استقرت نسبة عدم الرضا خلال العام الجاري عند مستوى منخفض لتتراوح بين 5.4 و6.4% من إجمالي أصحاب الشكاوى.

وعادة ما تشكل شكاوى القطاع في المعتاد في أنشطة الهواتف المتحركة والذي يحوذ الحصة الأكبر من مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة تليها خدمات الانترنت الثابت.

وأبانت مؤشرات الهيئة أن شهر يناير ظل أعلى معدل شهري لتحقيق الشكاوى خلال 2024 بحوالي 1629 شكوى فيما كان شهر مايو ثاني اقل معدل شهري في عدد الشكاوي مسجلا 1165 شكوى بعد شهر أبريل الذي سجل اقل معدل خلال العام الجاري بحوالي 991 شكوى.

واغلقت شركات الاتصالات ما بين 82و83% من الشكاوى الواردة في مايو 2024 بنسبة رضا تراوحت بين 88 و91% عن الحلول من جانب المستهلكين.

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