اينوك تفوز بجائزتين مرموقتين في مجال الاستدامة خلال مؤتمر الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن فوزها بجائزتين مرموقتين في مجال الاستدامة هما جائزة "الشركة الرائدة في مجال طاقة المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024" وجائزة "مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2024"، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 الذي أقيم مؤخراً في مركز مدينة جميرا للمؤتمرات بدبي. وتؤكد الجائزتان على دور المجموعة الرائد في تبني حلول الطاقة المستدامة في المنطقة.

وفازت مجموعة اينوك بالجائزتين بعد عملية اختيار وتقييم دقيقة من لجنة تحكيم الجائزة في مؤتمر ومعرض الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، والذي يعدّ أكبر حدث للهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حضره أكثر من 3000 من صناع القرار ووزراء الطاقة ورؤساء الشركات من أكثر من 50 دولة للتواصل وتبادل وجهات النظر والخبرات وعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تمثّل الاستدامة المحرك الرئيسي لاقتصادنا، ومن هذا المنطلق تلتزم اينوك بريادة الجهود نحو إنشاء اقتصاد أخضر شامل من شأنه الحد من الأضرار البيئية من خلال دمج الممارسات المستدامة في جميع عملياتنا. ويعدّ فوزنا بهاتين الجائزتين المرموقتين دليلاً واضحاً على نهجنا المبتكر تجاه هذه القضية، الأمر الذي يعكس التزامنا الكامل بدعم مبادرات الإمارات الاستراتيجية وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. إن حصولنا اليوم على هاتين الجائزتين سيشكّل حافزاً لنا على بذل المزيد من الجهود ورفع سقف طموحاتنا لتعزيز توجهنا المستدام والمبتكر في قطاع الطاقة في دولة الإمارات."

وتظل مجموعة اينوك ملتزمة بتطوير قطاع الطاقة في المنطقة من خلال تركيزها بشكل أساسي على الممارسات المستدامة والرقمنة والابتكار في جميع عملياتها. وبإنشاء وتشغيل محطة الهيدروجين الأخضر، تؤكّد مجموعة اينوك مجدداً التزامها بدعم تطلعات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

وتماشياً مع الاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ساهمت اينوك في تقليل بصمتها الكربونية من خلال العديد من المبادرات التي تركّز على تلبية متطلبات الطاقة النظيفة. وشمل ذلك اختبار وقود الطيران المستدام بالتعاون مع طيران الإمارات واتفاقيات الشراكة مع الجهات المحلية والدولية لتحويل النفايات البلدية الصلبة لإنتاج وقود الطيران المستدام. وتواصل المجموعة أيضاً جهودها لاستكشاف الهيدروجين كوقود بديل، حيث قامت بتشغيل أول محطة لوقود الهيدروجين الأخضر والتي تم عرضها خلال مؤتمر COP28 في دبي العام الماضي.

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