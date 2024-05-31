3.34 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 3.34 مليارات درهم عبر 795 صفقة. وتم تسجيل 593 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 41 مبايعة لأراضٍ، و501 مبايعة لوحدات سكنية و51 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في قيمة المبايعات بـ 162 مليون درهم عبر 54 صفقة، تليها نخلة جميرا بقيمة 88 مليون درهم عبر 15 صفقة، ثم وادي الصفا 5 بـ 86 مليون درهم عبر 21 صفقة.

وشهد السوق، صفقة مبايعة لفيلا في نخلة جميرا ضمن «إيميرالد بالس كيمبينسكي» بقيمة 27 مليون درهم.

كما بيعت شقة سكنية في منطقة الخليج التجاري ضمن «EYWA DUBAI» بقيمة 26.9 مليون درهم. وسجلت الرهون 1.31 مليار درهم عبر 160 معاملة، منها 44 رهناً لأرض، و91 رهناً لوحدات سكنية، و25 رهناً لمبانٍ، وكان أبرزها رهن لقطعة أرض سكنية في تلال الغاف بقيمة 416 مليون درهم، وتم تسجيل 42 هبة بقيمة 688 مليون درهم.

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