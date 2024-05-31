«التخفيضات الكبرى» اليوم في دبي بخصومات 90 %

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في دبي «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، لتقدم تجربة استثنائية وأسعاراً مخفضة حتى 90% على مجموعة من أشهر العلامات التجارية المعروضة داخل متاجر التجزئة في أنحاء الإمارة.

وتمنح الفعالية التي تستمر 3 أيام زوار دبي وسكانها، الفرصة للحصول على أفضل الصفقات والعروض وفرصة الاستمتاع بتجربة تسوق مذهلة في 2000 متجر مشارك وأكثر من 500 علامة تجارية.

وتقدم الفعالية عروضاً ترويجية رائعة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأزياء والإكسسوارات وحتى الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والساعات وغيرها، ويمكن لمحبي التسوق الاستمتاع بتخفيضات هائلة طوال عطلة نهاية الأسبوع والحصول على مكافآت إضافية عند التسوق من علاماتهم التجارية المفضلة.

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول خلال الفعالية على استرداد نقدي 10% على بطاقة هدايا فستيفال سيتي مول.

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