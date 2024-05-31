شراكة بين «محمد بن راشد للابتكار» و«أزور إكس» لتعزيز الابتكار بقطاع الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «أزور إكس» للخدمات المهنية والاستثمارية في قطاع الفضاء والأقمار الاصطناعية بمنطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة إلى تنشيط الابتكار في مجال الفضاء والتقنيات الاستراتيجية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تسعى إلى تسريع نموها، فيما سيتمكن صندوق محمد بن راشد للابتكار من التواصل مع الشركات الناشئة الواعدة المتخصصة في مجال الفضاء والتي تتمتع بآفاق نمو عالمية كبيرة، واستقطابها للانضمام إلى منظومة الابتكار المزدهرة في الإمارات. وسيعمل صندوق محمد بن راشد للابتكار على تسريع نمو الشركات من خلال ربطها ببرامج الإمارات الطموحة في مجال الفضاء، وتوفير الأدوات والموارد لتحقيق النجاح.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات، تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية للجهود الحثيثة التي يبذلها صندوق محمد بن راشد للابتكار لترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفرصة للاستفادة من شراكاتهما مع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: نؤمن بالدور المحوري لهذه الشراكات في تطوير منظومة الابتكار. ويمثل تعاوننا مع «أزور إكس» خطوة استراتيجية هامة تعزز فاعلية جهود دفع عجلة الابتكار في قطاع الفضاء وتعميق أثرها الإيجابي. ونهدف من خلال مثل هذه المبادرات إلى بناء منظومة حيوية تسرِّع نمو الشركات الناشئة وتسهم بشكل ملموس في تطوير القطاع.

من جهتها، قالت آنا هازلت، الرئيس التنفيذي لشركة «أزور إكس»: عملت الشركة منذ 2019 على دعم الشركات التكنولوجية العاملة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، والأبحاث والدراسات المتخصصة بهذا القطاع واستقطابها إلى دولة الإمارات، حيث يتيح قطاع تكنولوجيا الفضاء المزدهر بمنظومته المتقدمة التي تضم طيفاً واسعاً من الشركات والكيانات الناشئة، مجموعة مزايا استراتيجية واقتصادية ودبلوماسية. ونتطلع إلى العمل مع صندوق محمد بن راشد للابتكار للمساهمة في برنامج مسرع الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال الفضاء، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الفضاء بدولة الإمارات.

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