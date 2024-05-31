إطلاق «أكاديمية بروبرتي فايندر» الرقمية التعليمية وتقرير المجتمعات السكنية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت «بروبرتي فايندر»، البوابة العقارية أمس، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى «بروبرتي فايندر كونيكت 2024»، الذي أقيم تحت شعار «نحو مستقبل واعد: دور الثقة والتكنولوجيا في ازدهار القطاع العقاري»، وذلك بحضور أكثر من 300 شخصية من المتخصصين ورواد القطاع العقاري من جميع أنحاء الدولة، بمن فيهم ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وقد شهد الحدث إطلاق تقرير بروبرتي فايندر الأول «فتح الأبواب: رؤى واتجاهات وتوقعات السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة» وكذلك «أكاديمية بروبرتي فايندر»، وهي منصة تعليمية رقمية تهدف إلى دعم مواهب القطاع، وتحظى بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسلط تقرير بروبرتي فايندر الأول من نوعه الضوء على أهمية المجتمعات السكنية النابضة بالحياة والمتكاملة، حيث يشعر الناس بالاندماج والانتماء والتواصل الاجتماعي، وكشف عن التحول الجديد في المشهد العقاري والتوجه المتزايد نحو العيش في مجتمعات سكنية متكاملة. جرى إعداد التقرير استناداً إلى دراسة استقصائية أصدرتها بروبرتي فايندر في عام 2023 حول حياة المجتمعات السكنية في دولة الإمارات.

وتضمن التقرير تحليلات ووجهات نظر متعددة حول أسلوب حياة المجتمعات السكنية لكوكبة من رواد القطاع والخبراء مثل مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر، ونينا كليشيفيتش، المدير العام لشركة بلوجراوند دبي، وأميرة سجواني، المديرة التنفيذية للمبيعات والتطوير في داماك العقاري، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة تكنولوجيا العقارات «بريبكو» (PRYPCO)، ومؤسسة شركة «آمالي»، وعبدالله العجاجي، المدير العام لشركة دريفن بروبرتيز.

وقال ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «نحرص على أن يتخذ الباحثون عن العقارات قرارات مدروسة ومستنيرة، ويشكل التعاون الوثيق مع المعنيين حجر الزاوية لضمان تجسيد هذه القيم في القطاع العقاري بدبي، وهنا تكمن أهمية تضافر الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتنظيم المجتمعات السكنية والقطاع بشكل عام، وبالتالي تعزيز جاذبية القطاع التي تتميز بها دبي على الخارطة العالمية».

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