نهيان بن مبارك يفتتح «ريم مول» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، المركز التجاري «ريم مول» في أبوظبي. حضر حفل الافتتاح جمال محمد الغنيم، سفير الكويت لدى الدولة، وطارق سلطان، رئيس مجلس إدارة «أجيليتي جلوبال»، وكل من فيصل جميل سلطان العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة «الفروانية للتطوير العقاري المحدودة»، ونادية عقيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «الفروانية للتطوير العقاري المحدودة»، وبدر العلماء، مدير مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة.

وقام معاليه والحضور بجولة في مختلف الردهات والأقسام الفسيحة، التي تميز بها «ريم مول»، وزار معاليه أثناء الجولة «سنو أبوظبي» أكبر حديقة ثلجية على مستوى المنطقة، وتقع على مساحة 9732 متراً مربعاً، وتم افتتاحها في يونيو 2023.

وتبلغ قيمة تكلفة «ريم مول» 1.3 مليار دولار في جزيرة الريم بأبوظبي، ويمتد على مساحة إجمالية 186 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، ويوفر أكثر من 400 علامة تجارية، و80 مطعماً، كما يحتضن أكبر حديقة ثلجية في المنطقة، ويتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة تدعم التجارة الإلكترونية، وتقدم للزوار تجربة تسوق معززة رقمياً.

ويمثل استثمار «ريم مول» إضافة مهمة تسهم في رفع قدرات صناعة السياحة بأبوظبي والمنطقة، وتسهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 لدولة الإمارات، والتي تشمل رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

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