«الاقتصاد»: حجب 1117 موقعاً لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الاقتصاد عن نتائج تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية التي بدأت في تطبيقها تزامناً مع شهر رمضان الماضي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تضمنت تفعيل مبادرة «إنستابلوك» للاستجابة الفورية لبلاغات انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ونجحت الوزارة من خلال استحداث هذه الإجراءات في حماية حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من أبرز المنصات التي تبث المواد الترفيهية والرياضية والفنية مثل «شبكة أبوظبي للإعلام» و«إم بي سي» و«أو إس إن».

وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت التشريعات والمبادرات والحملات التوعوية.

جاءت النتائج المترتبة على تطبيق الآلية الجديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية إيجابية على جميع المستويات، حيث حجبت الوزارة 1117 من المواقع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية وتتعدى على حقوق نشر المحتوى الإبداعي.

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