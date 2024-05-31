انطلاق «جواهر الإمارات» بمشاركة قياسية

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من معرض «جواهر الإمارات»، الحدث الأول من نوعه، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويشهد مشاركة هي الأكبر في تاريخه، مقدماً تصاميم مميزة من الألماس والذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات، بمشاركة 144 عارضاً، يمثلون أكثر من 500 علامة تجارية متنوعة، تضم أشهر العلامات المحلية والعالمية، بزيادة بلغت أكثر من 40 %، مقارنة بالعام الماضي.

افتتح فعاليات المعرض، الذي يمتد على مدى أربعة أيام، حتى الثاني من يونيو المقبل، الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

تصميمات معاصرة

وعقب الافتتاح، تجول الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي ومعه الحضور في أقسام المعرض المختلفة، واستكشفوا أحدث التشكيلات والابتكارات في عالم المجوهرات والتصاميم التي تقدمها الشركات والعلامات المحلية والعالمية المشاركة، وتعرفوا إلى أحدث خطوط إنتاج التصاميم المعاصرة، كما التقوا بعدد من المصممين والمصممات الإماراتيين، واستمعوا منهم إلى شرح حول أبرز المشغولات الذهبية، والتصاميم التي يعرضونها، والتي تجمع بين أحدث ابتكارات الموضة، والحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل.

مكانة ريادية

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، أن النجاح الذي سجله معرض «جواهر الإمارات»، على صعيد النمو الكبير في إعداد المشاركين، هو دلالة واضحة على الازدهار الذي يشهده قطاع المعارض في الشارقة، ومكانتها وموقعها الرائد على خارطة صناعة المعارض العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح، يأتي في ظل سياسة التنويع الاقتصادي الذي تتبناه إمارة الشارقة، عبر تطوير قطاع المعارض بأفكار مبتكرة، وتعزيز تنافسيته، وتمكينه من لعب دور مهم في دعم مختلف القطاعات، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة، مثنياً على جهود مركز إكسبو الشارقة في تنظيم هذا الحدث، الذي يشكل نموذجاً رائداً في تعزيز صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات على المستوى المحلي، عبر دوره في دعم وتشجيع المواهب الشابة ورواد الأعمال العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات، سواء على مستوى إمارة الشارقة أو الدولة.

من جانبه، قال عبدالله سلطان العويس إن المعرض يكتسب أهميته من إسهامه في تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي لتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، من خلال استقطابه لأبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، وتنظيم الفعاليات المتخصصة، وتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين، باعتباره منصة استراتيجية، تجمع كبار المصممين والمصنعين والتجار، والخبراء والمستهلكين في القطاع.

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