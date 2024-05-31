ورشة توعية لـ«الاتحادية للضرائب» بدبي بحضور 842 مشاركاً

المصدر: دبي - البيان

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أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية التي حددها قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024، ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024. وهذا مهم بشكل خاص لأصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) والأشخاص الاعتباريين الذين لم يكن لديهم ترخيص في 1 مارس 2024، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو 2024.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل توعوية جديدة نظمتها الهيئة في دبي بحضور 842 من المعنيين بالقطاع الضريبي، من بينهم كبار 52 من المسؤولين في جهات القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أهمية قيام الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 30 يونيو 2024 وفقاً لما نص عليه قرار الهيئة.

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