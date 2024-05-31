مذكرة تفاهم بين موانئ أبوظبي ومجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر، لاستكشاف فرص بناء شراكة قوية تركز على رفد التجارة بين الطرفين في قطاعات الصناعة والخدمات البحرية واللوجستية في جمهورية مدغشقر.

وقع المذكرة محمد المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وجوزيل رافدي، مدير عام مجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر. وبموجب المذكرة سيركز الطرفان على تعزيز مجالات التعاون الرئيسية، بما يشمل تطوير المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والموانئ ومرافق ومراسي السفن السياحية، ورقمنة الخدمات اللوجستية والبحرية ذات الصلة، وتقديم برامج التدريب البحري، واستكشاف فرص تطوير قطاع مصائد الأسماك بمدغشقر.

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