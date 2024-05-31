رأس الخيمة العقارية تطلق مشروع إيدج في جزيرة الراحة بميناء العرب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، إطلاق مشروع إيدج، البرج السكني في جزيرة الراحة بميناء العرب، المتوقع تسليمه في الربع الثاني من عام 2027. ويضم البرج 237 شقة بإطلالات على البحر.

ومن المقرر إطلاق مشروع إيدج السكني، اليوم، بمنتجع ون آند أونلي رويال ميراج في دبي، كما ستتوفر مجموعة حصرية من محفظة عقارات شركة رأس الخيمة العقارية، بما في ذلك فلل غرانادا التي تم إطلاقها حديثاً، ومشروع كواترو ديل مار الحائز العديد من الجوائز.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «يستقطب ميناء العرب العديد من المستثمرين بفضل ما يقدمه من عوائد ومزايا استثمارية، ولتعزيز جاذبية العقارات المعروضة، قمنا بتوقيع اتفاقية استراتيجية حصرية مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في إطار تسهيل حصول عملاء شركة رأس الخيمة العقارية على تأشيرة الفيزا الذهبية عند شراء عقارات، ما يتيح لعملائنا الاستفادة من مزايا الإقامة طويلة الأجل في الإمارات، ويتألف إيدج من 11 طابقاً».

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