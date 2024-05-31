سعيد الطاير: رفع موديز لتصنيف «ديوا» إلى (A3) انعكاس للتطورات الإيجابية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للهيئة من (Baa2) إلى (A3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يؤكد ارتفاع تصنيفنا الائتماني أننا نسير على الطريق الصحيح مسترشدين بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وأضاف معاليه: «يعكس ارتفاع التصنيف الائتماني للهيئة التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية لإمارة دبي، والتي تترجم إلى نتائج مالية وتشغيلية أفضل للشركة، إضافة إلى ذلك، فإن قاعدة الأصول القوية التي تمتلكها هيئة كهرباء ومياه دبي والديون الإجمالية المنخفضة، والتدفقات النقدية التشغيلية القوية، تعزز الثقة في توزيعات الأرباح القوية للمساهمين».

بالإضافة إلى التوجهات الإيجابية للاقتصاد الكلي في دبي، أخذت وكالة موديز بعين الاعتبار المكانة السوقية الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي في قطاعي الطاقة والمياه في دبي، إضافة إلى قاعدة أصولها، ومؤشرات الائتمان القوية للهيئة، وهيكلية التعرفة التي تدعم تدفقات نقدية مستدامة، وملف السيولة القوي لدى الهيئة.

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في أبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، قامت الهيئة بتوزيع أرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2023.

وبتاريخ 26 أبريل 2024، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 15 أبريل 2024. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024 خلال أكتوبر المقبل.

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