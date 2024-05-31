«آكيوب» تطلق مشروع برج «أليك تر» بقرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت آكيوب، شركة التطوير العقاري، أمس، إطلاق مشروع برج «أليك تر» السكني في منطقة قرية جميرا الدائرية، المكون من 38 طابقاً، الذي يوفر أكثر من 50 وسيلة للراحة والترفيه للسكان، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء والتشييد خلال الربع الثاني من العام الجاري، ويتم تسليم المشروع خلال الربع الثاني من العام 2027.

وسيحتوي برج «أليك تر» المستوحى اسمه من النجم الأزرق والأبيض في برج الثور على 278 شقة فاخرة، ويضم المشروع مسبحاً على طراز الشاطئ، وحمامات سباحة خاصة، وحديقة مائية صغيرة مع منزلقات، ومنطقة ميني غولف، وصالة بولينغ، ومناطق داخلية وخارجية مخصصة للألعاب، وجاكوزي داخلياً وخارجياً، وسينما داخلية للأطفال، ومناطق للتنزه مصممة من خلال تعاون شركة آكيوب مع شركة ساندرسون غلوبال الاستشارية، التي عملت على تطوير المناطق الترفيهية في العديد من المتنزهات الشهيرة في العالم، مثل سي وورلد، ويونيفرسال ستوديوز سنغافورة، ودبي باركس آند ريزورتس.

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