مركز دبي للسلع المتعددة يتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي

المصدر: دبي - البيان

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سلط مركز دبي للسلع المتعددة، الضوء على التوقعات بأن يضيف استخدام واعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لاسيما في القطاعات التجارية عالية النشاط، إمكانات وفرص بقيمة 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وذلك خلال حفل إطلاق النسخة الأحدث من تقرير «مستقبل التجارة»، الذي يصدره المركز كل عامين.

وفي حين أنه من المتوقع أن تسجل التجارة العالمية نمواً بنسبة 2.6 % في عام 2024، فإن التوسع المتوقع في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى جانب الزيادة الأوسع في التجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات الرقمية، كلها عوامل ستعزز مرونة التجارة العالمية في السنوات المقبلة.

وسيكون التأثير أكثر بروزاً في القطاعات التجارية عالية النشاط مثل الحواسيب والإلكترونيات والآلات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومعدات النقل والمعدات الكهربائية، وكلها جزء رئيسي من منظومة التجارة الدولية والقطاعات التي تتركز فيها 90% من إيداعات براءات الاختراع الحالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وستشهد مراكز التجارة العالمية مثل الإمارات وسنغافورة، ارتفاعاً في نفوذها على خلفية زيادة نشاط التجارة الإقليمية والتكتلات التجارية في جميع أنحاء العالم.

ومع ازدياد وضوح مزايا الذكاء الاصطناعي، سيستفيد كلا المركزين من بنيتهما التحتية التجارية المتقدمة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، ونماذجهما التنظيمية الداعمة والمحفزة للابتكار.

وخلال فعالية إطلاق التقرير، قال الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: «لا يمكن الاستهانة بالتأثير التحويلي للتكنولوجيا على التجارة العالمية، ومع تسارع اعتماد تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، نرى آفاقاً جديدة من الإمكانيات لدعم مرونة التجارة في السنوات المقبلة، بدءاً من تحسين إدارة التصنيع والخدمات اللوجستية، مروراً بالتنبؤ بالطلب وأتمتة الإجراءات، وصولاً إلى تبسيط تعاملات التمويل التجاري، وهذا يوفر فرصاً كبيرة لمراكز التجارة العالمية مثل دبي وسنغافورة، حيث نسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة لرقمنة بنيتنا التحتية التجارية ودعم الشركات العاملة لدينا لدمج هذه الابتكارات في منظوماتها التشغيلية بسهولة».

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز: «مع توقع إضافة الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول العام 2030، هناك إمكانات هائلة عبر سلسلة القيمة لدعم النمو الاقتصادي على نطاق أوسع، وكما أشرنا في النسخة الأحدث من تقريرنا «مستقبل التجارة 2024»، فإن توصياتنا للشركات هي تبني التحول الرقمي الشامل، ودمج التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي بالعمليات وتحديد أفضل حالات الاستخدام في هذا المجال، وسنواصل في المركز سعينا لتوفير منظومة أعمال داعمة ومشجعة لتبني الابتكار وتعزيزه بقوة بما يدعم قدرة مجتمعنا الذي يضم 24.000 شركة مسجلة على التوسع والتواصل مع الأسواق العالمية في حقبة الذكاء الاصطناعي».

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