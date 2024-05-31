اتفاقية بين «عزيزي» والمكتب الهندسي الوطني 

المصدر: دبي - البيان

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وقعت عزيزي للتطوير العقاري، اتفاقية مع المكتب الهندسي الوطني ومقره دولة الإمارات، وذلك لتصميم 11 برجاً سكنياً ضمن مشروعها عزيزي ڤينيس، متعدد الاستخدامات والواقع في دبي الجنوب.

وسيضم مشروع عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 100 مجمع سكني، وأكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق والبنية التحتية للمشروع.

ويوجد بقلب عزيزي ڤينيس، بوليفارد سيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها على مدار العام.

وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد، مبان مكونة من 3 طوابق، ومحلات وعلامات تجارية.

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