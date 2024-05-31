3.7 ملايين درهم عقد إيجار قياسي لتاون هاوس في فيلا أمالفي بدبي

المصدر: دبي - البيان

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سجل منزل تاون هاوس مكون من 5 غرف نوم في مجمّع فيلا أمالفي على جزيرة جميرا باي، رقماً قياسياً كأغلى منزل مستقل يتم تأجيره في دبي، حيث بلغت قيمة العقد 3.7 ملايين درهم سنوياً.

وتبلغ مساحة المنزل المستقل 5192 قدماً مربعة، وقد تم تأثيثه بالكامل وفقاً لأعلى معايير الفخامة مع مجموعة من تحف الفن المعاصر.

وبالإضافة إلى التصاميم الداخلية الحديثة ، يضم المنزل صالة رياضية خاصة، وساونا، وتراساً واسعاً على السطح يوفر إطلالات على أفق المدينة والبحر.

ويتمتع السكان بموقع مركزي في المدينة يعطيهم أعلى درجات الخصوصية، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى أرقى جوانب الحياة، بدءاً من المطاعم الفاخرة، ووجهات الترفيه، وصولاً إلى مرافق المجتمع الحديثة.

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