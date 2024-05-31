20 شركة برتغالية للتصميم الداخلي تشارك بمعرض الفنادق بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تشارك 20 من شركات الخشب والأثاث ومنتجات التصميم الداخلي من البرتغال، في فعاليات معرض الفنادق في دبي 2024، بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، بالتزامن مع انتعاش قطاعي العقارات والسياحة في دولة الإمارات، وإبرام اتفاقيات شراكة جديدة مع أبرز اللاعبين في الأسواق الإقليمية عبر بوابة دبي.

ويقام المعرض خلال الفترة بين 4 و6 يونيو المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار برنامج دولي تنفذه الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث بهدف الترويج للمنتجات البرتغالية على نطاق عالمي. وسيزور فيرناندو فيجيرينهاس سفير جمهورية البرتغال لدى الإمارات، المعرض، خلال يومه الأول، برفقة وفد وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية البرتغالية.

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