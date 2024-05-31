مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم جهود «خزنة» لتعزيز الاقتصاد الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن تعاونه مع «خزنة داتا سنترز»، المزوّد للخدمات التجارية لمراكز البيانات ذات السعة الكبيرة، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتكنولوجيا والابتكار. وبموجب هذا التعاون، ستقوم «خزنة» بتأسيس مركز بيانات متقدم في منطقة المفرق في أبوظبي، بسعة أولية تبلغ 30 ميجا واط، وذلك في إطار اتفاقية مساطحة مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وسيسهم مركز البيانات، المقرر تشغيله منتصف العام 2026، في تعزيز القدرات الوطنية في قطاع تخزين البيانات الرقمية والاستفادة من إمكاناتها لدعم البنية التحتية المتطورة للاقتصاد الرقمي في إمارة أبوظبي، والمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات الرقمية في الإمارات والمنطقة. وتدير «خزنة» حالياً 12 مركزاً للبيانات الرقمية بالإمارات، وتسعى إلى الوصول بالسعة الإجمالية لمراكز بياناتها إلى 300 ميجا واط. وتخطط الشركة لإضافة 12 مركزاً آخر خلال العامين المقبلين،

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