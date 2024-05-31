«الأنصاري للخدمات المالية» تحذر من شركات مزيفة تنتحل صفة المجموعة

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت «الأنصاري للخدمات المالية»، تنويهاً للمستثمرين بعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة، وكذلك الجهات الوهمية التي تقوم بالإعلان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن الترويج للاكتتاب أو التداول في أسهم المجموعة، تجنباً للاحتيال عليهم.

ونبّهت المجموعة أن هذه الشركات المزيفة غالباً ما تعتمد في عملها على منصات التواصل الاجتماعي، مقدمة وعوداً زائفة حول الفرص الاستثمارية، من خلال استغلال اسم وشعار الأنصاري للخدمات المالية أو الأنصاري للصرافة بهدف كسب ثقة المستخدمين.

وتؤكد الأنصاري للخدمات المالية أن أسهمها مدرجة في سوق دبي المالي ولا يمكن تداولها على المنصة إلا من خلال شركات الوساطة المرخصة.

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