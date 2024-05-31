سوق دبي يربح 1.3 مليار درهم بدعم الأسهم القيادية

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.28% أو ما يعادل 11.2 نقطة، مسجلاً مستوى 3971.01 نقطة، ليربح السوق 1.3 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في جلسة أمس.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 669.3 مليار درهم في نهاية الجلسة إلى 670.55 مليار درهم. وقاد سهم «جي إف إتش المالية» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 7.8%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 67.2 مليون درهم، تعادل 18.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 368.9 مليون درهم، مرتفعاً 1.9%، ليغلق السهم عند 7.64 دراهم.

وعزز أداء سوق دبي المالي ارتفاع أسهم الإثمار القابضة 4.7%، والفردوس القابضة 4.14%، وإمباور 2.7%، ودبي للاستثمار 2.4%، والإمارات دبي الوطني 1.6%، ودبي الإسلامي 1.3%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 0.47% إلى مستوى 8752.2 نقطة، ليربح السوق ما يقارب 10 مليارات درهم في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 212.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 83.67 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة بأكثر من 76.8 مليون درهم. وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.6%، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 11.1%، وأيبيكس للاستثمار 11.1%، وجي إف إتش المالية 8.9%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 11.3 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.329 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.340 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.670 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و670.55 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و368.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 550.9 مليون سهم عبر تنفيذ 31.9 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر انخفاضاً



سوق دبي

أجيليتي للمخازن 9.98%

مصرف السلام السودان 9.9%

الرمز كوربوريشن 3.3%

دريك آند سكل 2.9%

سوق أبوظبي

أسمنت الخليج 6.2%

الخليج اﻻستثمارية 5.98%

أجيليتي جلوبال 4.4%

رابكو للاستثمار 3.6%

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي

جي إف إتش المالية 7.8%

الإثمار القابضة 4.7%

الفردوس القابضة 4.14%

إمباور 2.7%

سوق أبوظبي

أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.6%

رأس الخيمة الوطنية للتأمين 11.1%

أيبيكس للاستثمار 11.1%

جي إف إتش المالية 8.9%

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