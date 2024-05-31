مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم تمويلاً لأصول سكن مشترك غرب لندن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تقديم تمويل جديد لشركة هولمارك إستيتس لإعادة تمويل مشروع «ذا ستاي كلوب نورث آكتون»، وهو عبارة عن وحدات معيشية مشتركة عالية الجودة تقع في شمال أكتون، غرب لندن، وتتألف من 270 وحدة.

ويتميز مشروع «ذا ستاي كلوب نورث آكتون» بمعدل إشغال تام بنسبة 100%، ما يعكس مستوى الطلب القوي من المستأجرين وحجم العرض المحدود في السوق السكنية.

كما أن المشروع حاصل على تصنيف (أ) في كفاءة الطاقة (EPC)، ويوفر باقة شاملة من المرافق العصرية ووسائل الراحة، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية ومرافق غسيل الملابس وخدمات الكونسيرج، ما يضمن مستوى معيشياً عالي الجودة.

وهذه الصفقة هي المرحلة الثانية من المشروع، بعدما مول مصرف أبوظبي الإسلامي المرحلة الأولية، والتي تألفت من 343 وحدة في يونيو 2023.

وقال بول ميسفيلد، مدير مصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة: «على الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية لا نزال نقدم حلول تمويل إسلامية منظمة لمجموعة مختارة من المتعاملين، إلى جانب تسهيل إعادة التمويل وعمليات الاستحواذ الجديدة، وتأتي هذه الإنجازات رغم التحديات في سوق العقارات التجارية في المملكة المتحدة، وقد لاحظنا مستويات طلب قوية من المستثمرين على «قطاع عقارات السكن»، لاسيما في الأصول عالية الجودة لإقامة الطلبة وعقارات التأجير وأصول السكن المشترك، والتي تحقق نتائج إيجابية، وفقاً للمعايير المطلوبة، ما يحفز نمو الدخل من الإيجارات بشكل كبير».

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