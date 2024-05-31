«جروداش» تغلق جولة استثمارية بقيادة صندوق أوريكس و«أوراسيا كابيتال»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «جروداش» (Growdash)، منصة البرمجيات كخدمة، المختصة بتمكين تسويق وتشغيل المطاعم وبناء وتنفيذ وإدارة استراتيجيات نموها عبر قنوات المبيعات الرقمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، أمس، إغلاقها جولة استثمارية (Seed) شارك في قيادتها كل من صندوق أوريكس، التابع لشركة «هامبرو بيركس»، والذي يركز على الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز).

وتأسست «جروداش» عام 2022 على يدي شون تريفاسكيس، وإنفر سوركون، اللذين كانا موظفين في شركة «طلبات» الرقمية لتوصيل الطعام.

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