دبي تستشرف مستقبل قطاع الترفيه 4 يونيو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «دي إم جي إيفنتس» عن انطلاق معرض الترفيه لعام 2024 خلال الفترة من 4 وحتى 6 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتم استعراض أفضل الابتكارات والتصاميم والتطورات التقنية في مجالات الرياضة واللياقة البدنية والعافية والترفيه والمغامرة، مع مناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تساهم في رسم ملامح قطاع الترفيه في المنطقة.

تأتي إقامة المعرض بالتزامن مع تنامي مكانة الإمارات بوصفها وجهة سياحية شهيرة تستقطب المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي نمواً ملحوظاً في قطاع الترفيه والمغامرة، مما جعلها وجهة مفضلة لعشاق هذه التجارب، لا سيما بعد إنشاء العديد من متنزهات المغامرة الداخلية والخارجية الفريدة من نوعها ومسارات التنزه الواسعة والمسارات الانزلاقية المذهلة، إضافة إلى المدن الترفيهية المغطاة التي ترحب بالضيوف للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية على مدار العام، وتضمن لهم أقصى درجات التشويق. ويسلط هذا التطور السريع الضوء على التزام المنطقة بتوفير أنشطة ترفيهية عالمية المستوى تلبي احتياجات المقيمين والسياح على حد سواء.

وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في «دي إم جي إيفنتس»: حقق قطاع العقارات الفاخرة في الإمارات قفزة نوعية، مما عزز مكانة الدولة بوصفها وجهة رئيسية وملاذاً مناسباً للسياح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

كما نلاحظ تحول أنشطة الترفيه والعافية لمحطات أساسية يسعى لتجربتها المسافرون جميعاً. وسيركز جدول أعمالنا خلال معرض الترفيه 2024 على هذا التطور الحاصل في الطلب وغيره من التوجهات التي يشهدها قطاع السياحة والترفيه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز