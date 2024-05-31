«كاسبرسكي» تكشف عن هجمات برامج فدية جديدة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «كاسبرسكي» عن هجمات برامج فدية جديدة تستهدف تشفير ملفات شركات صناعات الصلب واللقاحات وجهات حكومية مختلفة.

ووفقاً لتقارير فريق «كاسبرسكي» للاستجابة للطوارئ العالمية تستعمل مصادر التهديد لغة برمجة تستخدم لأتمتة المهام على أجهزة الحاسوب العاملة بنظام «ويندوز» لإنشاء نص برمجي خبيث بميزات غير معروفة مسبقاً لزيادة الضرر الناجم عن الهجوم إلى أقصى حد.

وذكرت الشركة أن المهاجمين يستخدمون أدوات «BitLocker» الموجودة على أغلبية الأجهزة لاستخدامها في إيقاف تشغيل النظام، وهي قدرة يجري تسهيلها من خلال إنشاء الملفات، وإعادة تثبيتها في أماكن منفصلة على النظام.

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