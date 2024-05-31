100 مليار دولار القيمة المتوقعة لتقنيات المدن الذكية في 2024

المصدر: نيويورك - وكالات

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توقعت منصة «Stocklytics.com» تحول تقنيات المدن الذكية إلى صناعة قيمتها 100 مليار دولار خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، قفز حجم سوق تقنيات المدن الذكية بنسبة 140 %، ومن المتوقع هذا العام أن تحقق الصناعة بأكملها إنجازاً جديداً.

وتظل الصين السوق الأكبر والأسرع نمواً لتقنيات المدن الذكية، إذ تولد ثلث إجمالي الإيرادات. وتستخدم المدن الذكية إنترنت الأشياء ومجموعة متنوعة من البرامج وواجهات المستخدم وشبكات الاتصالات لتقديم حلول متصلة ومبتكرة للتحديات الحضرية، بدءاً من التهديدات العامة والأمن السيبراني والازدحام المروري وإدارة الطاقة إلى الحوكمة الإلكترونية.

وتشمل هذه الحلول الكاميرات الأمنية، وتقنية استشعار النفايات الذكية، وأجهزة أنظمة مواقف السيارات الذكية، وأجهزة مراقبة جودة الهواء.

وفي عام 2018، بلغت الإيرادات العالمية من تقنيات المدن الذكية 37.5 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، قفز هذا الرقم بمقدار 140 % ليصل إلى ما يقرب من 90 مليار دولار في العام الماضي.

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