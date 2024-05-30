التمثيل التجاري المصري: الإمارات أكبر مستثمر دولي في مصر

المصدر: القاهرة - وام

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أكد «جهاز التمثيل التجاري المصري» أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد الدولي وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار حتى أبريل 2023 بقيمة 9.6 مليارات دولار بعدد شركات تجاوز 1600 شركة في قطاعات مختلفة.

وقال يحيى الواثق بالله رئيس الجهاز في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة إن العلاقات الاقتصادية إحدى أبرز ركائز العلاقات المصرية - الإماراتية، موضحاً أن دولة العربية تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي بحجم تجارة بينية يصل لنحو (4) مليارات دولار.

وأضاف أن مصر تعد خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية مع الدول العربية بنسبة 7 % من إجماليها، مؤكداً أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أسهمت في زيادة التعاون في المجالات المختلفة خاصة على المستويات الاقتصادية.

وأشار يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات بلغت نحو 2.2 مليار دولار في مقابل نحو 1.8 مليار دولار واردات مصرية خلال عام 2023، منوهاً إلى أن أهم الصادرات المصرية تتمثل في اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والآلات والمعدات الكهربائية والملابس الجاهزة والفواكه والخضراوات، فيما تتضمن أهم واردات مصر من الإمارات الوقود والزيوت المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته والأسماك.

شراكة تكاملية

وأشار الواثق بالله إلى أن مايو 2022 كان قد شهد الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي انضمت مملكة البحرين إليها لاحقاً، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون مع تخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.

وأوضح أن مصر والإمارات والأردن والبحرين وقعت أيضاً 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» في فبراير 2023 بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن اللقاءات المتواصلة بين المسؤولين في الإمارات ومصر عززت من أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن الإمارات كانت في مقدمة الدول التي وقعت مع مصر اتفاقيات في الطاقة الجديدة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح بطاقة 10 Giga Watt في مصر، والتي ستوفر تكاليف الغاز الطبيعي، إضافة إلى المشاركة في تقليل حجم الانبعاثات الكربونية.

وأشار يحيى الواثق بالله إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مساهمة كبيرة لرؤوس الأموال الإماراتية في الاستثمارات الدولية الموجهة للسوق المصرية، وذلك من خلال إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية والاستحواذات الهامة في عدد من القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية واللوجستية إضافة إلى قطاعات الطاقة.

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