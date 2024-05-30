تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع "فيل 11" في مدينة مصدر

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري “Burtville”، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع “فيل 11” (ville 11)، الذي أطلقته الشركة مؤخرا في مدينة مصدر بأبوظبي، ويتألف من 111 وحدة سكنية.

وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أن الشركة أنجزت أكثر من 10% من الأعمال الإنشائية بمشروع “فيل 11”، والذي تم الإعلان عن إطلاقه خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما تظهره مؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي. وأكدت الشركة حرصها على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا لإنجاز وتسليم الوحدات للعملاء في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027.

وأكدت "برتفيل" أن تقدم الأعمال الإنشائية بالمشروع يعزز من ثقة العملاء في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بأبوظبي، حيث تعتزم الشركة الكشف عن عدد من المشاريع الجديدة بعدة مناطق متميزة في أبوظبي، خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي مقدمتها مدينة مصدر، بالإضافة إلى منطقة "ياس باي" في جزيرة ياس.

وأكدت “برتفيل للتطوير العقاري” اهتمامها بتوسعة أعمالها في أبوظبي، وتطوير المزيد من المشاريع العقارية التي تقدم أحدث الخدمات الذكية والحلول المستدامة والابتكارات، مع التركيز على توفير وحدات عقارية ذات جودة عالمية وتصاميم متميزة بأسعار تنافسية، ما يمثل إضافة قوية للسوق العقاري في الإمارات، ويلبي متطلبات فئات متنوعة من العملاء، في ظل الطلب المتزايد على شراء العقارات بأبوظبي

ويمتد مشروع “فيل 11” على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربعة، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربعة، ويتميز المشروع بموقعه المتميز على في مدخل مدينة مصدر.

ويضم المشروع 122 موقفا للسيارات، تتضمن 8 أماكن للسيارات الكهربائية، فضلا عن مواقف سيارات للزوار ومواقف خري لأصحاب الهمم.

كما يضم المشروع مرافق وخدمات متنوعة، منها حمام سباحة كبير، وآخر مظلل للأطفال، وصالة ألعاب رياضية، ونادي صحي بمساحة 1500 قدم مربعة، و4 مصاعد مميزة ، ومصعد خدمة كبير، ومنطقة للشواء، ومنطقة لعب للأطفال بمساحة 6000 قدم مربعة، ومقهى على السطح بمساحة 8400 قدم مربعة، مع منضدة لتنس الطاولة وشاشة خارجية.

ويضم المشروع وحدات مؤلفة من غرفتين، و3 غرف، و4 غرف، بواقع 34 وحدة غرفتين (سيمبلكس)، و61 وحدة من غرفتين (دوبلكس)، و7 وحدات من ٣ غرف (دوبلكس)، و4 وحدات من 3 غرف (تريبلكس)، و5 وحدات من 4 غرف (دوبلكس).

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