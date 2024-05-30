الأندلس للتطوير العقاري تستحوذ على أرض سكنية في منطقة مجان بدبي بـ 180 مليون درهم

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مجموعة الأندلس للتطوير والاستثمار العقاري، المتخصصة في مجال التطوير العقاري في إمارة دبي، عن تنفيذ صفقة استحواذ على قطعة أرض للغرض السكني في منطقة "مجان" في إمارة دبي بقيمة 180 مليون درهم، مما يمهد الطريق لإطلاق مبنى سكني راقي مستوحى من الطراز الباريسي.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل المشروع الخامس للمجموعة منذ إنشائها في عام 2019، مما يدل على توسع ثابت في محفظتها العقارية في دبي، والتي تشمل مجموعة متنوعة من مراكز التسوق ومشاريع التاون هاوس والمباني السكنية.

وأعرب المدير التنفيذي المؤسس لمجموعة الأندلس للتطوير والاستثمار العقاري، صالح طباخ، عن حماسه وثقته في منطقة "مجان" في قلب مشروع دبي لاندباعتبارها منطقة مزدهرة ذات إمكانات كبيرة وتقدم مزيجًا استثنائيًا من أماكن الترفيه والتسلية العالمية، ومعالم الرياضة والسياحة والمجمعات السكنية المناسبة للعائلات، مسلطًا الضوء على الزيادة الأخيرة في الاهتمام من كبار المطورين بالمنطقة مدفوعًا بالتحسينات الكبيرة في البنية التحتية.

وقال طباخ: "نحن نؤمن بمجان باعتبارها واحدة من المناطق ذات الإمكانات العالية والتي أصبحت مؤخرًا الوجهة المفضلة لكبار المطورين، وذلك بفضل الأعمال الضخمة الجارية لتحسين البنية التحتية".

وأضاف صالح طباخ، أن الشركة تركز باستمرار على تطوير المشاريع الراقية، وتوسيع عملياتها لتشمل إدارة المرافق، وأعمال التجهيز، والمشاريع الأخيرة في مجال الرعاية الصحية.

وتابع: "ينصب تركيزنا على خلق نمو مستدام لأننا نؤمن بأن سوق دبي ستظل جذابة للغاية على المدى الطويل، ومن المتوقع أن تحافظ على النمو لسنوات قادمة."

وأفاد صالح طباخ، بأن مشروع مجموعة الأندلس للتطويرالقادم يهدف إلى المزج بين الأناقة المعمارية الفرنسية التقليدية مع التكنولوجيا المتطورة والأفكار المبتكرة، مع التركيز على حلول المعيشة الموجهة نحو العائلة. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المشروع للسوق قريبًا، ومن المتوقع إطلاقه قبل نهاية عام 2024.

وفي معرض حديثه عن التحديات المتمثلة في تأمين قطع أراضي عالية الجودة في سوق تنافسية، قال طباخ: "كان من الصعب جدًا الحصول على أرض تتوافق مع معاييرنا في مثل هذه السوق شديدة التنافسية. وإن الطلب على قطع الأراضي هائل، مما يدل على أن المطورين لديهم خطط للتوسع وسط تقديراتهم القوية بطلب متزايد في السوق على العقارات السكنية بمختلف فئاتها."

وأكد صالح طباخ، على أن‎سوق العقارات في دبي لا تزدهر فحسب، بل تتفوق‎باستمرار على كثير من الأسواق العقارية الكبرى حول العالم من حيث عوائد الاستثمار العقاري، مما يغري المطورين على إطلاق المشاريع الجديدة للفوز بحصة جيدة من الطلب القوي داخل السوق، وسط توقعات قوية بمحافظة الإمارة على الطلب المستدام بدعم العوامل المتجددة والمغذية لتطور السوق.

واختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة الأندلس للتطوير والاستثمار العقاريبقوله: إن التفوق في القطاع العقاري في دبي لم يكن وليد الصدفة، إنما جاء نتاجلمساعي التخطيط الاستراتيجي والمرن للحكومة الرشيدة مع خلق منظومة ناجحة على صعيد التشريعات العقارية المنظمة في السوق، إلى جانب وجود لاعبين كبار مؤثرين في القطاع الحيوي.

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