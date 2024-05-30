الإعلان عن الفائزين في مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة»، والتي نظمتها ضمن فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى «اصنع في الإمارات» الذي انعقد في مركز أبوظبي للطاقة تحت شعار «استثمار. ابتكار. نمو».

وتم تكريم ثلاث شركات ومشاريع ناشئة ضمن كل فئة، حيث حصدت كل من أركيريف وألوي أديتيف، وبايوسابيان المراكز الثلاثة الأولى في فئة الطباعة ثلاثية الأبعاد، في حين فازت كل من ليفيديان وفورتي جارد ومانهات بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة إزالة الكربون.

وتعمل شركة «أركريف» الناشئة الفائزة ضمن المسابقة على تصنيع أرصفة الشعاب المرجانية الاصطناعية من صلصال «تيراكوتا» الذي يتم إنتاجه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترميم الشعاب المرجانية وصون البيئة البحرية، لا سيما أن معدل إدامة المرجان على هذه الأرصفة الاصطناعية يصل حتى 95% مما يجعلها خياراً مفضلاً على الطرق التقليدية لترميم الشعاب المرجانية.

أما شركة «ألوي أديتيف» من تركيا فتوظف تقنية التصنيع المضاف القوسي السلكي التي تستخدم لإصلاح الأجزاء المعدنية التالفة بالاستفادة من التقنيات الحديثة والواعدة التي تسرع الإنتاج على نطاق واسع. فيما تعمل شركة «بيوسيبيان» على تطوير شبكة قابلة للتحلل العضوي باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، من أجل توفير العلاج الكيميائي لمرضى السرطان بما يقلل التكاليف ويحسن تجربة العلاج وجودة الحياة.

وتوفر شركة «ليفيديان» الناشئة الفائزة ضمن فئة إزالة الكربون ومقرها المملكة المتحدة حزمة حلول خاصة بتكنولوجيا المناخ للشركات لتساعدها على تحييد الصناعات ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة. أما شركة «فورتي جارد» الناشئة في دولة الإمارات فتوفر منتجات متخصصة بالتقنيات المناخية ومواجهة تحديات الاحترار في المناطق الحضرية بالاستفادة من حلولها المتطورة لتحليل البيانات.

فيما تعمل شركة «مانهات» الناشئة بدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا العميقة وتركز على دعم مقومات الأمن المائي من خلال تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع لتقطير المياه الطبيعية، بعد أن ابتكرت أول تقنية مياه في العالم يمكن استخدامها للمزارع العائمة.

وشملت الشركات الدولية المشاركة في المسابقة أكثر من نصف المتسابقين، من بينها مشاركات من ألمانيا، وكوريا، وسنغافورة، والهند، والمملكة المتحدة والصين، حيث تهدف المسابقة إلى جذب المستثمرين والصناعيين والمبتكرين إلى الإمارات للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة.

وهنأت معالي سارة الأميري، الشركات الفائزة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات، وفي ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، تقدم للشركات واحدة من أفضل المنظومات التمكينية والتنظيمية الداعمة لنمو الشركات الناشئة، وتعكس المنافسة بين مختلف الشركات حول العالم حجم المواهب وثقافة ريادة الأعمال والابتكار التي تحفزها دولة الإمارات، والتي تحظى بدعم الوزارة من خلال الممكنات والفرص التي تزخر بها الدولة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

منوهة أن مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» تشكل مبادرة مهمة لدعم المواهب، وتوفير فرص التعاون والتواصل بين المبتكرين والمستثمرين لتحقيق النمو في الأعمال والأفكار.

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