11 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات بدعم شراء محلي

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 11 مليار درهم مدعومة بعمليات شراء محلية استهدفت الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.33 تريليون درهم في الجلسة السابقة إلى 3.34 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.67 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و670.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 9.6 مليارات درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.27 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و368.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 550.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 31.9 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.47% بمكاسب 41.24 نقطة عند 8752.2 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.83% رابحاً نحو 68.8 نقطة ليقفل عند 8404.18 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.28% أو ما يعادل 11.2 نقطة ليغلق عند 3971.01 نقطة.

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