تعاون بين «الياه سات» وجنوب أفريقيا في مجال الاتصالات الفضائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية في جنوب أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من مجالات الاتصالات الفضائية.

وقع المذكرة في مدينة جوهانسبرج كل من سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الياه سات»، ونونكوبيلا ثاتاكاهلي جوردان-دياني، المدير العام لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في جنوب أفريقيا.

وتشمل الاتفاقية مجموعة واسعة من مجالات التعاون، بما في ذلك الشراكة في خدمات الأقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات إنترنت النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات الجغرافية المكانية، ومنصات أشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع، وأقمار الرصد الأرضي، كما أنها تمهد الطريق لاستكشاف إمكانية بناء محطات أرضية في جنوب أفريقيا لتشغيل الأقمار الصناعية، والتعاون في تصنيع الأجهزة والهوائيات، وتبادل المهارات، والاستثمار.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: توكد هذه المذكرة العلاقة الوثيقة، التي تربط بين الإمارات وجنوب أفريقيا، كما تعد خطوة استثنائية في مسار التعاون الاستراتيجي بين شركة الياه سات وجنوب أفريقيا والقارة الأفريقية بشكل عام، حيث ستتمكن الياه سات، ومن خلال هذه الاتفاقية ذات المنفعة المتبادلة من توسيع وجودها في جنوب أفريقيا، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا لتطوير البنية التحتية والمهارات، وتعزيز قدرات الاتصالات في البلاد.

من جانبه قال موندلي غونغوبيلي، وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في جنوب أفريقيا: تلعب الاتصالات الفضائية دوراً متزايد الأهمية في تنمية أفريقيا.

وفي الوقت الحاضر تعمل التكنولوجيا على ربط المجتمعات المعزولة والمحرومة بالخدمات الأساسية مثل التعليم الإلكتروني والتطبيب عن بعد، والتجارة الإلكترونية وغيرها، وتمثل مذكرة التفاهم هذه المرحلة التالية من التنمية، حيث تبدأ بلدان القارة في إنشاء قطاعات التكنولوجيا الفضائية الخاصة بها.

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