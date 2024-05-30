غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الكازاخستاني لدعم نمو التجارة والاستثمارات البينية

المصدر: البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الكازاخستاني، بهدف تحفيز نمو التجارة والاستثمارات البينية بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي وكازاخستان.

ويأتي تأسيس المجلس في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغ عدد الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 589 شركة. وشهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكازاخستاني الذي عقد في مقر غرف دبي، بحث أفضل الآليات التي من شأنها استقطاب المزيد من الشركات إلى عضوية المجلس، وبرنامج الفعاليات المقررة.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: “تشكل مجالس الأعمال منصات فعالة لتعزيز الحوار مع مجتمعات الأعمال التي تمثلها، وتجسيداً لالتزام دبي الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع كافة دول العالم للارتقاء بالشراكات والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة، والمساهمة في نمو القطاع الخاص وتفعيل مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة”.

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي، حيث تركز هذه المجالس بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس.

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