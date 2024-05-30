«إمباور»: 100 % نسبة الجاهزية لفصل الصيف

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن جاهزية فرق عملها ومحطاتها 100 لاستقبال فصل الصيف، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق عالية الجودة.

وأوضحت المؤسسة، أن فصل الصيف عادة ما يشهد زيادة في حجم الطلب، ما يجعل «إمباور» أمام استحقاقات تلبية الطلب بالحرفية العالية التي تنهض بها على أكمل وجه، لاسيما تنفيذها لخطط استباقية ناجحة شملت نجاح الاستعدادات المطلوبة وبأساليب مستدامة ومسؤولة لعمليات الصيانة والتشغيل الدورية والرئيسية، استعداداً لمرحلة ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً الشهر المقبل والذي يفرض استحقاقات تزايد الطلب على طاقة تبريد المناطق في المشاريع والقطاعات والتي يبلغ عددها حالياً أكثر من 1540 مبنى متعدد الاستخدامات، في قطاعات السكن والمكاتب والتعليم والصحة والضيافة والتسوق والترفيه وغيرها.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، يتضاعف بشكل لافت إذ تستهلك عمليات التكييف في المنطقة 70% من الطاقة الكهربائية، في حين تستهلك أنظمة تبريد المناطق من الكهرباء 50% أقل مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية وتستخدم «إمباور» أحدث أنظمة تبريد المناطق، المطابقة للمعايير الدولية، في العمليات التشغيلية، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو تطبيق التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه 30%»، موضحاً أن المؤسسة تزود أكبر المشاريع في دبي من احتياجاتها من خدمات التبريد، ما يتطلب جاهزية عالية تضمن تقديم الخدمة بجودة عالية بلا انقطاع.

وأضاف أن فرق العمل تتميز بحرفيتها وقدرتها على مواجهة تحديات تزايد الطلب، عبر ضمان توصيل خدمات تبريد المناطق من دون انقطاع للمتعاملين.

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